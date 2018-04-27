Об этом сообщили в Россельхознадзоре

Об этом сообщили в РоссельхознадзореВ Петушинском районе Владимирской области обнаружили труп лося. Эксперты пришли к выводу, что животное болело бешенством.Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Труп дикого животного обнаружили на территории охотхозяйства «Васильковское». В настоящее время специалисты проводят комплекс профилактических мер.По статистике на 1 апреля на территории Владимирской области выявили 7 случаев заболевания бешенством среди лис, 4 — среди собак, 5 — среди кошек. Неблагоприятными по бешенству на 1 апреля остаются 12 населенных пункто: Александровский район – деревня Аксеновка; Камешковский район – деревня Лаптево;Меленковский район – деревня Лехтово, село Илькино; Петушинский район – деревня Горушка, деревня Михейцево, деревня Иваново, деревня Старые Петушки, деревня Степаново; Собинский район – Лакинск, улица Овражная, село Глухово; Владимир – улица Алябьева.