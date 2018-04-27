Полицеские посетили родительское собрание и совместно с общественным советом организовали встречу с костеревскими школьниками.

В целях воспитания и обучения несовершеннолетних грамотными участниками дорожного движения, формирования у них навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города стражи порядка встретились с учащимися 5-8 классов МБОУ СОШ № 2 г. Костерево.В гости к ребятам пришли инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева, член Общественного совета ОМВД России по Петушинскому району Александр Мольков, главный библиотекарь ДЛЭЦ г. Петушки Татьяна Шанчурова.В ходе беседы обсуждались актуальные темы, среди которых и необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, и правила поведения пассажиров в салоне транспортного средства, и последствия попыток управления транспортными средствами без водительского удостоверения.Татьяна Шанчурова напомнила школьникам, что 2018 год является Годом доброты, разъяснила такие понятия, как волонтер, сострадание, помощь, милосердие. Библиотекарь представила познавательные фильмы, в которых наглядно показано, что необходимо ответственно относится не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих людей и братьев наших меньших.Александр Иванович Мольков разъяснил правила поведения детей в случае возгорания (пожара) любого типа, будь то в помещении или на открытом воздухе, кому и куда следует незамедлительно сообщить о происшествии. Также напомнил правила поведения несовершеннолетних вблизи открытых водоемов, что особенно актуально в преддверии летних каникул.В этот же день инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Евгения Сычева посетила общешкольное родительское собрание в МБОУ СОШ № 1 г. Петушки, где рассказала собравшимся родителям о штрафных санкциях и ответственности родителей за передачу транспортного средства лицу, не имеющего водительского удостоверения на право управления ТС.Сделав выборку фотографий с мест дорожно-транспортных происшествий имевших место в Петушинском районе за последние три года с участием несовершеннолетних, инспектор еще раз показала, насколько опасно управление мототранспортом лицами, не имеющими водительского удостоверения.Родительская аудитория поддержала такого рода разъяснительную беседу, так как именно наглядное представление последствий ДТП заставляет задуматься прежде, чем доверить своему ребенку источник повышенной опасности в виде скутера или мопеда.