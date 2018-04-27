Роскомнадзор внес в список запрещенных страниц IP-адреса Яндекса, ВКонтакте, Twitter, Facebook и Одноклассников. В целом блокировке подверглись около сотни адресов. Эксперты предположили, что речь идет о взломе надзорного ведомства.

Роскомнадзор внес в список запрещенных страниц IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников". В целом блокировке подверглись около сотни адресов. Эксперты предположили, что речь идет о взломе надзорного ведомства.Помимо популярных в России сайтов, под ограничения попали также служебные сервисы. Например, так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он предназначен для для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования."Если это умысел, то будет второй удар – уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS", – цитирует "Коммерсантъ" генерального директора хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филиппа Кулина. Он предположил, что сотрудники надзорного ведомства на такой шаг пойти не могли. "Думаю, это не они. Скорее всего, это взлом Роскомнадзора", – подчеркнул эксперт.Заметка дополняется