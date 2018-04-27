В Сети вирусится скриншот коммерческого предложения певице Ольге Бузовой якобы от известной сети закусочных Burger King. Исполнительнице рекомендуют стать лицом пикантно-двусмысленной рекламной компании.

В Сети вирусится скриншот коммерческого предложения певицеОльге Бузовой якобы от известной сети закусочных Burger King. Исполнительницерекомендуют стать лицом пикантно-двусмысленной рекламной компании.У этой рекламной компании уже есть жизнерадостное название: "Врот круглый год". По замыслу авторов в наименовании зашифрована цель мероприятия– стимулирование круглогодичного потребления Воппера, или, как его еще называют,большого гамбургера."Наши исследованияпоказали, что размер и форма рта Бузовой идеальны для этой цели и положительноскажутся на продажах", – пишет некий Шестов И. В. Также он отмечает, что поусловиям контракта Ольга должна будет еженедельно выкладывать в Instagram видеозапись,на которой она ест Воппер и приговаривает: "В рот круглый год – с удовольствием".Покреативеть предлагается и самой поющей ведущей. Она можетсама придумать вариации заветной фразы, однако все идеи необходимо будетсогласовывать с руководством фастфуда.Добавим, что в соцсетях у артистки нет ни слова об этомзаманчивом предложении. Поклонники засомневались в достоверности скриншота.Они решили, что письмо – это шуточный фейк или грязный пиар ход сети закусочных.РанееBurger Kingизготовил специально для Ольги Бузовойблюдо под названием "Большой хрен". Так компания решила поддержать звезду,которая переживала бракоразводный процесс. Однако, по заявлению самого кафе,такое название связано лишь с его составом, в который входит соус с хреном,сообщает Sostav.ru.