В Санкт-Петербурге прошел XI Съезд Российского Союза ректоров, в котором приняли участие более 500 руководителей отечественных и зарубежных вузов. В мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

В Санкт-Петербурге прошел XI Съезд Российского Союза ректоров, в котором приняли участие более 500 руководителей отечественных и зарубежных вузов. В мероприятии принял участие президент Владимир Путин.На площадке Петербургского политехнического университета эксперты обсуждали вопросы улучшения образования в России, деятельность университетов на международном уровне, их взаимодействие со школами и обществом, а также построение стратегии научно-технологического развития. Задачи в области образования озвучил и президент Владимир Путин, выступивший на пленарном заседании съезда.Глава государства подверг критике аспирантскую деятельность в российских вузах: только 14% аспирантов выходят на защиту своевременно. По словам Путина, критически важная задача государства сегодня – поддержать целеустремленных и способных исследователей, создать условия для российских талантов.О необходимости тесной привязки процесса обучения в аспирантуре к выходу на защиту и модернизации системы подготовки научных кадров также высказывалась ректор РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева Г. Д. Золина:Аспирантура — это больная тема всех вузов. В ближайшее время мы планируем создать рабочую группу и разработать соответствующую программу по повышению эффективности работы аспирантуры. Темы, которые сегодня предложены аспиранту для научных исследований, диссертаций, зачастую устарели, оторванны от действительности и не соответствуют требованиям века. Каждый год мы, к примеру, выпускаем 1000 магистров, а в аспирантуру поступают 53-58 человек. Это очень мало, за бортом остается много талантливых ребят. Нужно замечать их с первого курса, когда у них только возникает интерес. Аспирантура - это ведь не отдельная образовательная среда, это непрерывная составляющая научного исследования и процесса всего обучения. Понимаете, Вавиловых и Тимирязевых нужно выращивать, если хотите, проводить селекцию.В рамках съезда президент Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий много говорили о раннем пробуждении интереса у ребенка к той или иной профессии, о необходимости привлечения школьников к вузовским проектам, чтобы помочь им как можно раньше определиться с профессией. Это нужно для того, чтобы ребята поступали в вузы уже с каким-то багажом знаний и были заинтересованы в конкретном направлении обучения. Чтобы они чувствовали себя увереннее, становясь студентами.В целях подобной профориентации на прошедшей выставке ММСО мы подписали соглашение о сотрудничестве с МДЦ Артек, — отметила ректор Тимирязевки. — Ребята, выигравшие тимирязевские конкурсы и конференции, бесплатно смогут туда поехать и во время отдыха учиться по программам Юный натуралист или Юный фермер, которые разработаны преподавателями академии. По возвращении домой, им будет проще определиться с выбором профессии.Подводя итоги съезда, Галина Золина отметила: будущее аграрного образования – за новыми универсальными профессиями, например, за сити-фермерством (выращивании овощей и ягод в условиях мегаполиса). Сити-фермер - это и агроном, и эколог, и зоотехник, и экономист, и ветеринар в одном лице, - рассказала ректор. - Поэтому сегодня нам есть над чем работать, чтобы решить те задачи, которые поставил перед нами глава государства.