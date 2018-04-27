Злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно поставили на миграционный учет в своих квартирах сорок иностранных граждан, заведомо зная, что фактически они там проживать не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Южное Тушино задержали четверых жителей столицы, подозреваемых в фиктивной постановке на учет приезжих из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно поставили на миграционный учет в своих квартирах сорок иностранных граждан, заведомо зная, что фактически они там проживать не будут.Дознанием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56