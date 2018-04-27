Улица имени Героя России Романа Филипова появится в Воронеже. Также власти города решили установить погибшему летчику бюст.

В Воронеже в честь погибшего в Сирии пилоту штурмовика Су-25 Романа Филипова назвали улицу в Центральном районе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию города. Решение было принято на заседании комиссии городской администрации по культурному наследию.Комиссия также решила установить бюст летчику в сквере "Мемориальный" на Московском проспекте, ожидается, что бюст появится уже в июне.Су-25 под управлением Романа Филипова сбили над Идлибом в Сирии 3 февраля. Летчик успел катапультироваться, но на земле попал в окружение боевиков и подорвал себя гранатой. Роману Филипову было присвоено звание Героя России посмертно.