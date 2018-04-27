35-летний ранее судимый знакомый потерпевшего похитил ключи от машины, но после неудачной попытки прокатиться, вернул их владельцу.

11 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев - Польскому району обратился 42-летний местный житель. Он сообщил об угоне принадлежавшего ему автомобиля марки «ВАЗ-21074».Полицейские установили, что в день угона компания знакомых мужчин распивала спиртные напитки, после чего они разошлись по домам. Потерпевший свой автомобиль решил оставить на улице рядом с помещением, где отдыхала компания, и планировал вернуться за транспортным средством утром.Сотрудники полиции впоследствии выяснили, что в ходе распития спиртных напитков ключи от автомобиля оказались у 35-летнего знакомого потерпевшего. Когда все разошлись по домам, мужчина решил покататься на чужом автомобиле, но так как находился в состоянии алкогольного опьянения - не справился с управлением и съехал в кювет, там же оставил автомобиль. После этого подозреваемый пришел к потерпевшему и отдал ключи от автомобиля.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное в отношении ранее судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления - до пяти лет лишения свободы.