При обследовании квартиры по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты и патроны...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по Зеленоградскому АО и сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.При обследовании квартиры по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты и патроны.По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31