Навели чистоту и порядок. Более 20 тысяч владимирцев приняли участие в общегородском весеннем субботнике. Уборку мусора и листвы провели в спальных районах города, парках и скверах. Месячник по санитарной очистке областного центра после зимы продлится до 30 апреля.
Навели чистоту и порядок. Более 20 тысяч владимирцев приняли участие в общегородском весеннем субботнике. Уборку мусора и листвы провели в спальных районах города, парках и скверах. Месячник по санитарной очистке областного центра после зимы продлится до 30 апреля.
Светлана Орлова
, губернатор области (сажает сирень): Так, теперь немножко подождите, я немного корешки поправлю.
Валентина Блинова, сотрудник Городской станции юннатов "Патриарший сад": Целое искусство!
Светлана Орлова
, губернатор области: Да не говорите! У меня столько сирени на даче, никто её никогда не обрезал, никаких удобрений не клали.
Обязательно перегной, удобрение и особенная технология. Новые кусты сирени в Патриаршем саду высаживает лично губернатор. Выйти на общегородской субботник руководителям области и города, коллективам предприятий и волонтерам не помешало даже дождливое утро. Одной из главных площадок для уборки и высадки деревьев стала жемчужина на туристической карте Владимира - Патриарший сад.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Мне кажется такое место у нас в России Патриарший сад самое любимое стало. С учетом конгресс-центра, той программы, которую мы сделали с Минобром. Сейчас мы приняли решение - все кто с детьми бесплатно ходит сюда, потому что это важнейшая вещь. Дети здесь очень много узнают".
Елена Данилянц, участник субботника: "Вот это вот гихерка начинает просыпаться, медуница, примулки вот они здесь, тоже считаются ранние декоративные".
Валентина Блинова, меодист станции Юных натуралистов Патриарший сад: "Приезжали ребята из Селивановского района и они были поражены тем, что есть в саду и какую роль играл сад в истории нашей страну. И какую роль Владимир играл в истории нашей страны".
Сегодня Патриарший сад переживает свою новую историю. Излюбленное место горожан уже становится экологическим образовательным центром федерального масштаба, со своими уникальными природными особенностями богатой коллекцией растений.
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Всех всегда призываем, ребята ходите сюда в Патриарший сад, питайтесь вот этой энергетикой, и тем более с таким прекрасным видом, который здесь открывается, вообще думаю и школьникам, и нам взрослым это необходимо для жизненного стимула, для тонуса жизненного".
Месячник по уборке города начался как только сошёл снег. Сейчас в основном завершается уборка в спальных районах, парках и скверах, всего в субботнике участвовали более 22 тысяч горожан и более 140 единиц техники.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Идёт побелка, покраска мостов, если дождика нет. Во дворах прибираются очень активно. Многие предприятия убрались чуть раньше даже, не дожидаясь субботы, кто-то в пятницу убирался, кто-то в четверг. Более 800 предприятий заявилось сегодня на уборку, мы как правило, знаете, вывозим более 500 тонн листвы".
Елена Данилянц, участник субботника: "Ну объемы очень большие. Ну например с этого участка можно собрать примерно мешков 10 листвы плотно набитой".
Родион Сачков, участник субботника: "Год экологии прошел, а экология сама не заканчивается. Это все таки общий дом наш - земля. И к людям, к детям надо прививать прежде всего ответственность за сохранность своего дома, своей планеты. Если они даже бумажку одну подберут! Уже вклад большой внесут! Поэтому субботник - это дело очень важное и ответственное".
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Чтобы у каждого было понимание, что из-за того что они сейчас выйдут, уберут прошлогоднюю листву, уберут подметут какие-то бумажки, ну и двор-то совсем другим становится".
- Клад
- Защитный кожух на вечный двигатель
- И в мешок не лезет.
Екатерина Дмитриева, участник субботника:
- Много мусора здесь сегодня собрали?
- Очень много. Около 200 мешков.
Самые необычные находки у пруда на Комиссарова - ласты, мобильный телефон и автомобильные колеса. Целый КАМАЗ мусора здесь собрали. Место для уборки выбрали не случайно. За Красносельскиий пруд проголосовало немало владимирцев на выборах общественных пространств для благоустройства по программе Формирование современной городской среды. В итог здесь уже начали расчистку русла, а вывоз самовольно поставленных гаражей.
Анна Бирюкова, участник субботника: "У нас много сотрудников живут во Фрунзенском районе и сегодня многие из них приходили жаде убираться семьями, плюс присоединялись жители. Поэтому нам было важно убрать именно этот объект".
Николай Маркин, глава администрации Фрунзенского района: "Здесь еще предстоит много сделать хороших дел: дорожки, скамейки поставить, беседки, фонари освещение, озеленение привести в порядок, переходы сделать, мостики небольшие, спуски к водоему. То есть должно быть очень красиво".
На сегодняшний день из города уже вывезли 460 тонн мусора. Месячник по очистке города после зимы продлиться до конца месяца.