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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-vesennij-subbotnik-vo-vladimire.html" target="_blank">Весенний субботник во Владимире</a> - Навели чистоту и порядок. Более 20 тысяч владимирцев приняли участие в общегородском весеннем субботнике. Уборку мусора и листвы провели в спальных районах города, парках и скверах. Месячник по санитарной очистке областного центра после зимы продлится до 30 апреля.