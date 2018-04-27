Российские ветераны обратились к Владимиру Путину, Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с просьбой подвести политические итоги вооруженного конфликта в Афганистане. Соответствующее письмо передал экс-главком Воздушно-десантных войск, а ныне сенатор Владимир Шаманов.

Российские ветераны обратились к Владимиру Путину, Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с просьбой подвести политические итоги вооруженного конфликта в Афганистане. Соответствующее письмо передал экс-главком Воздушно-десантных войск, а ныне сенатор, Владимир Шаманов.Также он уточнил, что в 2019 году исполняется 30 лет со дня выводы войск из Афганистана, и предложил провести мероприятия, посвященные этой дате, сообщает агентство ТАСС.