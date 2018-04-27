Статистический комитет в нашем регионе был образован одним из первых в России - в 1835 году

Статистический комитет в нашем регионе был образован одним из первых в России - в 1835 годуВладимирстат отмечает день рождения: 183 года с момента создания.В 1834 году в Совете Министерства внутренних дел учреждается особое Статистическое отделение: на местах образовываются губернские статистические комитеты. Комитеты открывались медленно, к 1853 году они были образованы в 33 из 49 губерний России. Во Владимире такой орган открылся одним из первых в России - 28 апреля 1853 года. Его возглавил губернатор Степан Паскевич.«Эволюционируя вместе со страной и областью, преодолевая вызовывремён, Владимирстат продолжает непрерывно писать свой «статистический роман». День образования самостоятельной статистической службы сотрудники Владимирстата обычно встречают на рабочих местах. Так будет и на этот раз», - сообщают в территориальной органе федеральной службы.В настоящее время в учреждении работают 300 человек - почти во всех муниципальных районах.