Dni.Ru – это не только интересные и актуальные новости. Уже несколько недель на нашем сайте открыт раздел с играми. Шахматы, нарды, пасьянс Косынка, легендарные танчики, тетрис и многое другое – найти развлечение по душе, отвлечься от дел и забот сможет каждый.

Dni.Ru – это не только интересные и актуальные новости. Уженесколько недель на нашем сайте открыт раздел с . Шахматы, нарды, пасьянс"Косынка", легендарные танчики, тетрис и многое другое – найти развлечениепо душе, отвлечься от дел и забот сможет каждый.Игры разделены на несколько категорий – логические,карточные, аркады, экшн и головоломки. Первые в нашей подборке -. Культовая интеллектуальная игра появилась около полутора тысяч летназад в Индии. Позже шахматы попали в Персию, а затем распространились и вдругих страх.Изменяясь с течением времени, шахматы дошли до нас в ихнынешнем виде. Во многих странах они стали игрой царей, королей и шахов,интеллектуальным развлечением для элиты. Теперь в легендарную игру можнопоиграть и на нашем сайте. Загрузите шахматы онлайн и проведите свободное времяс пользой для ума, придумывая и реализуя гениальные комбинации, ощущая себянастоящим полководцем, который ведет свои войска в бой.Как начать игру? Заходите в раздел "Игры онлайн" насайте Dni.Ru (кнопка расположена в самом верху экрана, справа от логотипаиздания). Перед сражением рекомендуем настроить под себя интерфейс и параметрыигры, выбрать уровни сложности, трехмерное или двухмерное отображение доски.Разобрались? Отлично, а теперь в бой!Еще одна классическая и не менее популярная игра в нашейподборке – . Несомненный плюс онлайн-версии игры – возможность выбора покаким правилам вы хотите играть. Классические для нас "русскиешашки", "международные", "английские" – решать вам. Нонесмотря на разновидность игры, главная ее цель остается прежней:"запереть" противника и не дать ему сделать очередной ход.Не менее увлекательная игра – . Как и шахматы, этоочень древнее развлечение. Ученые утверждают, что играли в нарды еще древниеегиптяне в 3500 году до нашей эры. Популярны нарды были и в древнейМесопотамии, у царей Ассирии и Вавилона.Игроки бросают кубики и двигают шашки по полю, пытаясьпреодолеть полный круг по доске и раньше оппонента вывести их за пределы поля.В онлайновой версии на сайте Dni.Ru есть возможность выбора трех уровнейсложности.Развлечься можно и карточными играми. Одна из самыхпопулярных – знаменитый . Он известен почти всем, внезависимости от пола и возраста. В онлайн-версии используется виртуальная колодаиз 36 карт. Для начала вы и компьютер получаете по шесть карт, справа на столе– остальная колода с козырной картой внизу. Все как в реальной жизни. Задачавсе та же – отбиваться от атак противника и первым освободиться от карт.Главное – собрать побольше козырей, тогда победа вам гарантирована.Еще одно карточное развлечение – . Этостаринный карточный пасьянс с колодой из 52 карт. 28 из них раскладывают"лесенкой", а остальные откладывают в сторону. Нужно разложить картыв четыре "дома", каждый из которых представляет одну масть. Порядокдолжен быть следующим: туз, двойка и далее вплоть до короля."Косынка" – очень увлекательная игра, которая прекрасно тренирует концентрациюи мышление.Не оставит вас равнодушным и игра .Абсолютный хит 90-х по-прежнему пользуется сумасшедшей популярностью. Передигроком поле 9Х9, в случайном порядке на нем размещены разноцветные шарики.Задача – набрать как можно больше очков, формируя из шариков одного цвета линиипо пять и более штук.Не менее популярна игра . Поле здесь ужепоменьше – 4Х4 клетки. Как играть? Используйте стрелки на клавиатуре, двигайтевсе содержимое поля влево, право, вверх или вниз. После каждого хода в случайнойклетке появляется еще одна цифра-двойка.В случае столкновения одинаковых чисел они объединяются водной клетке. К примеру, если сталкиваются двойки – образуется число 4, есличетверки – 8. Цель игры – получить клетку с числом 2048. Поражениезасчитывается, если же все поля будут заполнены цифрами и не будет возможностислить хотя бы одну пару.На Dni.Ru можно поиграть в еще одну культовую игру 90-х -знаменитый . Творение советского программиста АлексеяПажитнова завоевало популярность по всему миру. Игра настолько проста,настолько и сложная. Сверху вниз падают различные геометрические фигуры,которые нужно разместить так, чтобы блоки подходили друг другу. Если пробеловне будет, то горизонтальная линия исчезнет. Постепенно скорость падения фигур будетнарастать, поэтому думать над тем, где ее разместить, придется быстрее.Поиграть онлайн можно и в один из главных хитов эпохивосьмибитных приставок – . Под вашим командованием – танк,цель проста – уничтожить всех противников и защитить свой штаб. В случае егоразрушения вы проиграете. Используйте преимущества карты: кирпичные стены,воду, бронеблоки, собирайте бонусы и расстреливайте противников, совершив лихойобходной маневр. Можно настраивать уровень сложности и играть вдвоем.В онлайн теперь и популярная настольная игра .Прекрасный вариант не только для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, но ичтобы развивать пространственное мышление. Изначально на поле по две фишкичерного и белого цвета. Необходимо, чтобы количество ваших фишек к концу игрыбыло больше, чем у оппонента. Игроки ставят фишки по горизонтали или вертикали,блокируя фишки соперника. В таком случае они становятся "закрытыми" именяют цвет.Последняя игра в нашей подборке – . Стоит отметить,что на игровых автоматах она появилась еще в середине 1980-х. Управляйте"доской", двигайте ее влево и вправо, разбивайте блоки сверху припомощи шарика, собирайте бонусы. Главное – не дать упасть шарику вниз.