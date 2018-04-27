Организатором конкурса выступает департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области.

Сегодня в Доме культуры молодежи Владимира пройдет финал областного конкурса вокальных коллективов общественных организаций ветеранов и инвалидов «БИТВА ХОРОВ». Его организатором выступает департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области.Несмотря на то, что этот конкурс проводится впервые, он уже объединил более тысячи участников. Всего в финал вышли 19 коллективов из 85, принявших участие в отборочных турах. Репертуар заявленных на конкурс произведений - разнообразный: от частушек до современных хитов. Конкурсантам предстоит исполнить по одной песне, после чего жюри объявит тех, кто заслужил звание лауреатов I, II и III степени.