Ни один комплекс не прошел прокурорскую проверку без замечаний по технике пожарной безопасности

Ни один комплекс не прошел прокурорскую проверку без замечаний по технике пожарной безопасностиВо всех крупных торгово-развлекательных центрах Владимирской области сотрудники прокуратуры и МЧС обнаружили нарушения по технике пожарной безопасности.Специалисты проверили более 200 комплексов. В результате они выявили более двух тысяч нарушений. Самые частые из них - отсутствие смонитрованных систем противопожарной защиты и необходимое количество эвакуационных выходов. Кроме того, проверяющие нашли неисправные системы пожарной защиты и внутреннюю отделку из легковоспламеняющихся материалов.Исковые заявление по пяти торговым центрам направлены в суд. Их деятельность приостановят до устранения нарушений. Напомним, что во Владимире уже закрыт центр «Копеечка» - на 90 дней.