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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-volkswagen-vypustit-chexly-dlya-smartfona-iz-razbityx-avtomobilej.html" target="_blank">Volkswagen выпустит чехлы для смартфона из разбитых автомобилей</a> - Шведский офис Volkswagen решил провести необычную социальную акцию. Совместно с компанией Nord DDB Volkswagen выпустит партию чехлов для смартфонов, которые будут сделаны из остатков автомобилей, попавших в ДТП из-за того, что водители за рулем отвлеклись... на свои смартфоны.