Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя
Совета Федерации Валентину Матвиенко с Днем российского парламентаризма,
который отмечается 27 апреля. По его словам, очень важно, чтобы работа
законодателей была эффективной.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя
Совета Федерации Валентину Матвиенко с Днем российского парламентаризма,
который отмечается 27 апреля. По его словам, очень важно, чтобы работа
законодателей была эффективной.
Володин поздравил с праздником спикера Совфеда Валентину
Матвиенко, председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова, главу нижней палаты шестого созыва, директора Службы внешней разведки (СВР)
России Сергея Нарышкина, а также руководителей законодательных органов
субъектов Федерации.
По его словам, Федеральное собрание представляет интересы
многонационального народа России и всех ее субъектов. "Важно, чтобы российский
парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", -
сказал Володин.
Спикер отметил, что День российского парламентаризма – праздник
молодой, тем не менее, он является символом преемственности государственных и
парламентских традиций в нашей стране.
Председатель нижней палаты напомнил, что День российского
парламентаризма связан с событиями 27 апреля 1906 года – датой начала работы
первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила основы
парламентаризма в нашей стране.
Всего в Российской империи действовало четыре думских
созыва. Четвертая Госдума прекратила свою деятельность в пучине революционных
событий 1917 года. А после Октябрьской революции сформировались новые
законодательные органы – советы.
Современный российский парламентаризм берет свое начало в
1993 году. Спустя пару месяцев после октябрьского политического кризиса
состоялись выборы в первую Госдуму Российской Федерации. Ее председателем стал
аграрий Иван Рыбкин. Несмотря на то, что она проработала только два
года, депутаты приняли ряд важных законопроектов, а государственный фундамент
новой России значительно окреп.