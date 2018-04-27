Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. По его словам, очень важно, чтобы работа законодателей была эффективной.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателяСовета Федерации Валентину Матвиенко с Днем российского парламентаризма,который отмечается 27 апреля. По его словам, очень важно, чтобы работазаконодателей была эффективной.Володин поздравил с праздником спикера Совфеда ВалентинуМатвиенко, председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова, главу нижней палаты шестого созыва, директора Службы внешней разведки (СВР)России Сергея Нарышкина, а также руководителей законодательных органовсубъектов Федерации.По его словам, Федеральное собрание представляет интересымногонационального народа России и всех ее субъектов. "Важно, чтобы российскийпарламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", -сказал Володин.Спикер отметил, что День российского парламентаризма – праздникмолодой, тем не менее, он является символом преемственности государственных ипарламентских традиций в нашей стране.Председатель нижней палаты напомнил, что День российскогопарламентаризма связан с событиями 27 апреля 1906 года – датой начала работыпервой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила основыпарламентаризма в нашей стране.Всего в Российской империи действовало четыре думскихсозыва. Четвертая Госдума прекратила свою деятельность в пучине революционныхсобытий 1917 года. А после Октябрьской революции сформировались новыезаконодательные органы – советы.Современный российский парламентаризм берет свое начало в1993 году. Спустя пару месяцев после октябрьского политического кризисасостоялись выборы в первую Госдуму Российской Федерации. Ее председателем сталаграрий Иван Рыбкин. Несмотря на то, что она проработала только двагода, депутаты приняли ряд важных законопроектов, а государственный фундаментновой России значительно окреп.