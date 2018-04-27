Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил несколько важных подходов к работе над реализацией послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о более тесном сотрудничестве исполнительной власти с региональными парламентами.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин предложил несколько важных подходов к работе надреализацией послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет оболее тесном сотрудничестве исполнительной власти с региональными парламентами.Володинвыступил в Санкт-Петербурге на встрече президента с представителями Советазаконодателей при Федеральном собрании. Спикер отметил, что послание президентапо сложившейся практике воспринимается как поручение исполнительной власти, адепутатам приходится ждать, пока правительство подготовит необходимыезаконопроекты. Это, по мнению Володина, снижает эффективность законотворческой работы.СпикерДумы предложил более эффективную схему работы над реализацией задач,поставленных в послании президента. Володин выступил за более тесноесотрудничество депутатов всех уровней с правительством."Это повыситкачество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работывыходить на подготовку законопроектов регионального уровня", – отметилглава Госдумы.Такойподход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач посланияпрезидента.Володиннапомнил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по реализации посланияпрезидента и сформирован предварительный план работы; для первоочередногообсуждения отобраны около 70 законопроектов.Для более системной работы спикерпредложил создать аналогичные группы в регионах и отметил, что в десяти региональныхпарламентах они уже есть.Этопозволит с учетом специфики ситуации на местах обсуждать конкретные вопросызаконодательного обеспечения реализации послания.Помнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти напринципиально новое качество работы и ее динамику. Спикер также напомнилприсутствующим об ответственности при принятии решений и затронул в этой связивопрос о качестве и доступности медицинской помощи.Онназвал серьезными проблемы с обеспеченностью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП)жителей глубинки. Причина, по мнению Володина, кроется, в том числе, и внедоработках парламентариев, а также в отсутствии контроля за принимаемымирешениями.Нашазадача – не повторять ошибок. Важно не только построить и оснаститьоборудованием ФАПы, но и восполнить дефицит медицинских кадров.Володинпредложил сформировать уже в этом году целевую программу подготовки и наборасреднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения.Спикерзатронул еще один важный вопрос,поставленный президентом в послании Федеральному собранию – определение кадастровойстоимости имущества и недопущении ее превышения над рыночной. "Расчетдолжен быть справедливым, а стоимость – посильной для людей", – отметилВолодин.Сегодня,27 апреля отмечается День российского парламентаризма, он связан с событиями 1906 года – датой началаработы первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложилаосновы парламентаризма в нашей стране.Всегов Российской империи действовало четыре думских созыва. Четвертая Госдумапрекратила деятельность в пучине революционных событий 1917 года. А послеОктябрьской революции сформировались новые законодательные органы – советы.Современныйроссийский парламентаризм берет начало в 1993 году. Спустя пару месяцев послеоктябрьского политического кризиса состоялись выборы в первую ГосдумуРоссийской Федерации. Ее председателем стал аграрий Иван Рыбкин. Несмотря нато, что она проработала только два года, депутаты приняли ряд важныхзаконопроектов, а государственный фундамент новой России значительно окреп.