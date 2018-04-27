Спикер
Госдумы Вячеслав Володин предложил несколько важных подходов к работе над
реализацией послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о
более тесном сотрудничестве исполнительной власти с региональными парламентами.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин предложил несколько важных подходов к работе над
реализацией послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о
более тесном сотрудничестве исполнительной власти с региональными парламентами.
Володин
выступил в Санкт-Петербурге на встрече президента с представителями Совета
законодателей при Федеральном собрании. Спикер отметил, что послание президента
по сложившейся практике воспринимается как поручение исполнительной власти, а
депутатам приходится ждать, пока правительство подготовит необходимые
законопроекты. Это, по мнению Володина, снижает эффективность законотворческой работы.
Спикер
Думы предложил более эффективную схему работы над реализацией задач,
поставленных в послании президента. Володин выступил за более тесное
сотрудничество депутатов всех уровней с правительством.
"Это повысит
качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы
выходить на подготовку законопроектов регионального уровня", – отметил
глава Госдумы.
Такой
подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания
президента.
Володин
напомнил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по реализации послания
президента и сформирован предварительный план работы; для первоочередного
обсуждения отобраны около 70 законопроектов.
Для более системной работы спикер
предложил создать аналогичные группы в регионах и отметил, что в десяти региональных
парламентах они уже есть.
Это
позволит с учетом специфики ситуации на местах обсуждать конкретные вопросы
законодательного обеспечения реализации послания.
По
мнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти на
принципиально новое качество работы и ее динамику. Спикер также напомнил
присутствующим об ответственности при принятии решений и затронул в этой связи
вопрос о качестве и доступности медицинской помощи.
Он
назвал серьезными проблемы с обеспеченностью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП)
жителей глубинки. Причина, по мнению Володина, кроется, в том числе, и в
недоработках парламентариев, а также в отсутствии контроля за принимаемыми
решениями.
Наша
задача – не повторять ошибок. Важно не только построить и оснастить
оборудованием ФАПы, но и восполнить дефицит медицинских кадров.
Володин
предложил сформировать уже в этом году целевую программу подготовки и набора
среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения.
Спикер
затронул еще один важный вопрос,
поставленный президентом в послании Федеральному собранию – определение кадастровой
стоимости имущества и недопущении ее превышения над рыночной. "Расчет
должен быть справедливым, а стоимость – посильной для людей", – отметил
Володин.
Сегодня,
27 апреля отмечается День российского парламентаризма, он связан с событиями 1906 года – датой начала
работы первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила
основы парламентаризма в нашей стране.
Всего
в Российской империи действовало четыре думских созыва. Четвертая Госдума
прекратила деятельность в пучине революционных событий 1917 года. А после
Октябрьской революции сформировались новые законодательные органы – советы.
Современный
российский парламентаризм берет начало в 1993 году. Спустя пару месяцев после
октябрьского политического кризиса состоялись выборы в первую Госдуму
Российской Федерации. Ее председателем стал аграрий Иван Рыбкин. Несмотря на
то, что она проработала только два года, депутаты приняли ряд важных
законопроектов, а государственный фундамент новой России значительно окреп.