Госдуме и заксобраниям в регионах очень важно синхронно решать задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам прошедшего в пятницу, 27 апреля, заседания Совета законодателей с участием Владимира Путина.

Госдуме и заксобраниям в регионах очень важно синхронно решать задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам прошедшего в пятницу, 27 апреля, заседания Совета законодателей с участием Владимира Путина.Председатель Госдумы напомнил, что в нижней плаатесоздана рабочая группа, которая уже определила план реализации послания, иоколо 70 законов будут поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке всамое ближайшее время. "Хотелось бы, чтобы в регионах были созданы такиеже рабочие группы", – сказал Володин в интервью телеканалу "Россия24".Он подчеркнул, что почти каждый третийнормативно-правовой акт предусматривает принятие законопроектов в субъектахФедерации. "Было бы правильно синхронно реализовать задачи, которыепоставил президент", – сказал председатель нижней палаты. По его словам,законодатели не должны стоять в стороне, а вместе с правительством игубернатором приближать реализацию послания, чтобы оно реально изменило жизньлюдей на местах.А задач, которые предстоит решить, впереди еще оченьмного. Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, призвал повышатькачество жизни людей, улучшать ситуацию в социальной сфере.Одна из задач – развитие медицины на селе. В ходезаседания Совета законодателей Вячеслав Володин посетовал, что многие лечебныеучреждения в России закрылись из-за формального подхода. Особенно это касаетсяфельдшерско-медицинских пунктов (ФАП).По словам спикера, каждый населенный пункт, гдеживут более 100 человек, планируется оборудовать ФАПом. Но одна из проблемздесь – комплектование медкадрами среднего звена. Именно поэтому, подчеркнулВолодин, необходимо уже сейчас объявлять специальные наборы, заключатьдоговорные отношения, заниматься профориентацией, чтобы люди стремились пойтиработать на село, занимались оказанием медицинской помощи.Председатель нижней палаты отметил, что для этогонеобходимо, чтобы вопросу развития системы ФАПов уделили первостепенноезначение в парламентах субъектов Федерации. "Когда мы говорим о реализациипослания, важно, чтобы к нему подключились и депутаты Госдумы, и депутатырегиональных заксобраний", – отметил спикер.Не менее актуальная тема – исправление ситуации скадастровой оценкой жилья. Об этом также говорили сегодня в ходе встречипрезидента с Советом законодателей. По словам Володина, каждому региону нужнопроанализировать ситуацию с кадастровой оценкой недвижимости, "Мыподчеркнули, что стоимость должны быть посильная для граждан", – сказалспикер, отметив, что задача нахождения баланса в этом деле также поставлена врамках послания.По его словам, необходимо вносить изменения врегиональные решения, в федеральный закон. Володин подчеркнул, что еслиоткладывать рассмотрение этой проблемы, то проблемы у людей будут тольконакапливаться.В целом, комментируя итоги заседания Советазаконодателей с участием президента, Володин отметил, что общение главыгосударства с парламентариями разных уровней – это очень хороший формат."Встречи стали системными, к ним готовятся участники: депутаты Госдумы,члены заксобраний регионов, едут с набором тем, поднимают их. Хотелось бы,чтобы такие форматы были и на региональном уровне", – сказал спикер.Вместе с тем он отметил важность прямого общенияпарламентариев с людьми на местах. "В Госдуме начинается региональнаянеделя, депутаты будут проводить встречи, выезжать на предприятия, общаться,чтобы потом приехать в нижнюю палату и постараться решить те проблемы, которыеони увидели в регионах", – добавил Володин.В пятницу, 27 апреля, в День российскогопарламентаризма, президент Владимир Путин с членами Советазаконодателей в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия затронули рядактуальных вопросов развития страны, включая доступность медицины, оценку стоимостижилья и многое другое. Кроме того, законодатели вместе с главой государстваговорили о работе депутатов в регионах и в целом развитии парламентаризма внашей стране.Вячеслав Володин выступил за более тесноевзаимодействие законодателей всех уровней с правительством. По его словам, этоповысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадияхработы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня.