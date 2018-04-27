Певец Филлип Киркоров считает судейство профессионального жюри конкурса Евровидение несправедливым. В студии передачи Пусть говорят, он поведал, что все еще не может забыть несправедливое отношение экспертов к Сергею Лазареву в 2016 году.

Певец Филлип Киркоров считает судейство профессиональногожюри конкурса "Евровидение" несправедливым. В студии передачи "Пусть говорят",он поведал, что все еще не может забыть несправедливое отношение экспертов к СергеюЛазареву в 2016 году.Киркоров знаком с внутренней кухней музыкального состязанияне понаслышке. В начале 90-х он сам принимал участие в "Еевровидении", однаконе смог пробиться в первую десятку. Также артист поддерживал выступающего двагода назад от России Лазарева.По мнению Киркорова в 2016 году нашу страну засудили. Ведь большинствозрителей проголосовало за потрясающий номер и мастерское живое исполнение Сергея.Однако жюри не было единодушно с публикой и определило конкурсанту из России лишь второеместо. Это так возмутило Филиппа, что он решил бороться за нововведения."Мы писали письма, чтобы рассмотрели новые правила, чтобыголосование жюри и телезрителей было не 50 на 50, а хотя бы как минимум 80 на20 или 70 на 30. Но пока ответа нет, а воз и ныне там", – заявил Киркоров.Добавим, что 12 мая в португальском Лиссабоне пройдетмузыкальное шоу "Евровидение". От нашей страны поедет певица Юлия Самойлова. Онадолжна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однаковскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украиныотказала ей во въезде.В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, чтопереводится с английского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обомне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку моисобственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песнясо стержнем", – рассказывала о своем номере Юлия.Согласно жеребьевке,Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.