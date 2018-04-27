Певец Филлип Киркоров считает судейство профессионального
жюри конкурса Евровидение несправедливым. В студии передачи Пусть говорят,
он поведал, что все еще не может забыть несправедливое отношение экспертов к Сергею
Лазареву в 2016 году.
Певец Филлип Киркоров считает судейство профессионального
жюри конкурса "Евровидение" несправедливым. В студии передачи "Пусть говорят",
он поведал, что все еще не может забыть несправедливое отношение экспертов к Сергею
Лазареву в 2016 году.
Киркоров знаком с внутренней кухней музыкального состязания
не понаслышке. В начале 90-х он сам принимал участие в "Еевровидении", однако
не смог пробиться в первую десятку. Также артист поддерживал выступающего два
года назад от России Лазарева.
По мнению Киркорова в 2016 году нашу страну засудили. Ведь большинство
зрителей проголосовало за потрясающий номер и мастерское живое исполнение Сергея.
Однако жюри не было единодушно с публикой и определило конкурсанту из России лишь второе
место. Это так возмутило Филиппа, что он решил бороться за нововведения.
"Мы писали письма, чтобы рассмотрели новые правила, чтобы
голосование жюри и телезрителей было не 50 на 50, а хотя бы как минимум 80 на
20 или 70 на 30. Но пока ответа нет, а воз и ныне там", – заявил Киркоров.
Добавим, что 12 мая в португальском Лиссабоне пройдет
музыкальное шоу "Евровидение". От нашей страны поедет певица Юлия Самойлова. Она
должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако
вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины
отказала ей во въезде.
В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что
переводится с английского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обо
мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои
собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня
со стержнем", – рассказывала о своем номере Юлия.Согласно жеребьевке,
Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.