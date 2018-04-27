В 2018 году в России изменился график выплаты майских пенсий. Это связано с выходным днем 9 мая.

2018 году в России изменился график выплаты майских пенсий. Это связано свыходным днем 9 мая.Так, соцвыплаты, которые должны проводитьсяв День Победы, пенсионеры получат в рабочий день, двумя днями раньше.Россиянам, получающим пенсии в первых числах месяца через Сбербанк, деньгиначислят после 3 мая. А те, кто обычно получает выплаты позже, выплатыпридут после девятого мая.Выплаты пенсий, назначенный на самое начало мая, отменяютсядля тех, кто привык получать деньги через альтернативные службы доставки.Вместо первого числа они смогут получить свои деньги в соответствии ссоставленным графиком.График выплаты пенсий будет зависеть от региона, передает Rambler.ru. Например,забайкальцы получают их 17 числа, а в Самарской области – 14-го.Выплаты россиянам приходят до 25 числа каждого месяца.Филиал ФГУП "Почта России" и альтернативные службыдоставки пенсий на дом будут выплачивать пенсию с 3 мая по установленномуграфику. Финансово-кредитные учреждения установили следующий график выплат дляМосквы и области: Сбербанк, филиал "Центральный" банка ВТБ и банк "Возрождение"– 4, 15 и 23 мая, Среднерусский банк Сбербанка РФ —4, 10, 15 и 23 мая; другиекредитные учреждения – 10, 15 и 23 мая, сообщает портал "Москва. Северо-Запад".