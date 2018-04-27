Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Юрия Дудя. Популярный актер рассказал об поцелуе с Анджелиной Джоли.

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Юрия Дудя. Популярный актер рассказал об поцелуе с Анджелиной Джоли.Константин Хабенский и Анджелина Джоли сыграли в фильме Тимура Бекмамбетова "Особо опасен". Российский актер отыгрывал весьма маргинального персонажа, а голливудская красавица исполняла роль хладнокровного убийцы с совершенной внешностью. В какой-то момент героиня Джоли спасала тяжело раненого героя Хабенского, обильно залитого кровью, посредством искусственного дыхания "рот в рот". Однако многие зрители расценили это как поцелуй.Даже Юрий Дудь поинтересовался у Константина, какие у него были ощущения от интима с сексапильной Анджелиной. Актер тяжело вздохнул и отметил, что этот вопрос ему задавали даже американские пограничники. Тем не менее, Хабенский не оставил вопрос Дудя без ответа. Он сообщил несколько подробностей, причем дал понять сенсационную для фанатов актрисы мысль, что не получил удовольствия от контакта с Анджелиной, по очень простой причине."Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега МакЭвой (актер Джеймс МакЭвой исполнил главную роль в картине. – Прим.ред.). А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров..." – рассказал Хабенский, иллюстрируя довольно далекую от романтики сцену. "Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем...", – заключил актер.Константин раскрыл любопытную деталь. Актер признался, что настоял на том, чтобы ему делала искусственное дыхание именно Анджелина Джоли, однако не потому, что она привлекательна для него как женщина, а потому, что конкретно в этой сцене больше не было женских персонажей, а с мужчинами ему не хотелось так близко контактировать. Он спросил у режиссера: "Можно только мне искусственное дыхание будет делать не мальчик?" Хабенский признался, что просто очень боится щекотки.