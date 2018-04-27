Специалисты сообщили о возможном отключении систем подушек безопасности в связи с атаками хакеров на подключенные к интернету системы. Также не исключена слежка за транспортными средствами.

Специалисты сообщили о возможном отключении систем подушек безопасности в связи с атаками хакеров на подключенные к интернету системы. Также не исключена слежка за транспортными средствами.Всероссийский центр мониторингаи прогнозирования чрезвычайных ситуаций "Антистихия" заявил, чтов 2018 году возможны атаки на подключенные к Всемирной паутине системы. К нимотносятся автомобили и медицинские приборы. Речь идето выведении из строя подушек безопасности, управлении машиной и слежении за владельцами транспортных средств.В связи с предполагаемой угрозой компаниивыпускают предупреждения об уязвимостях, которые были обнаружены в упомянутыхустройствах. Эти "дыры" позволяют злоумышленникам вмешиватьсяв работу приборов, передает РИА Новости.Сообщается, что в 2017 годуколичество хакерских атак на российские информационные объектымногократно увеличилось. Больше всего взломов пришлось на компрометацию учетных данных. В общем счете в России DDoS-атакизанимают 8%, а манипулирование и взлом медиаресурсов – 6%.Ранее стало известно, что "ЛабораторияКасперского" тестирует технологии в сфере кибербезопасностиавтомобилей. В прогнозе на 2018 год компания предположила, что хакеры могут сфокусироваться на атаке новых подключенных к интернету систем.К примеру, злоумышленники могут взломать смартфонавтовладельца. Это позволит им управлять разными функциями машины через привязанное приложение.