Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов зарубежных и российских соцсетей тем, что она была вызвана техническими сбоями. Ведомство разместило объяснения в соцсетях.

Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов зарубежных и российских соцсетей тем, что она была вызвана техническими сбоями. Ведомство разместило объяснения в соцсетях.Доступ ко многим популярным ресурсам впоследнее время вызвал у пользователей неудобства из-за попадания IP-адресов компаний вреестр Роскомнадзора. Директор по связям с общественностью "Яндекса"и управляющий директор "ВКонтакте" остались недовольны опрометчивымишагами со стороны ведомства, пишет РБК. "Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", –заявили они.По словам экспертов, блокировка коснуласьне только самого Telegram, за который сейчас ведется самая настоящая борьба. Больше всего пострадали многие ресурсы и их пользователи. "Мы не считаемэту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условияхоткрытой конкуренции. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мысчитаем самым опасным последствием блокировок", – пояснил директор посвязям с общественностью "Яндекса".Специалисты подчеркнули, что отсутствиеконкуренции и открытости на внутреннем рынке ведет к падению качествапродуктов. Непродуманные действия лишают страну "возможноститехнологической конкуренции на мировых рынках в будущем", считают они.В свою очередь, Роскомнадзор объяснилпопадание IP-адресов крупнейшего российского поисковика и целого ряда соцсетейв реестр запрещенных сайтов, передает . В надзорном ведомстве основными причинами сбоевназвали "технологические особенностями" системы. Пресс-служба организации уверяет, что соцсети уже свободны от блокировки.Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате этого в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступны для пользователей.