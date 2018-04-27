Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов зарубежных и российских соцсетей тем, что она была вызвана техническими сбоями. Ведомство разместило объяснения в соцсетях.
Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов зарубежных и российских соцсетей тем, что она была вызвана техническими сбоями. Ведомство разместило объяснения в соцсетях.
Доступ ко многим популярным ресурсам в
последнее время вызвал у пользователей неудобства из-за попадания IP-адресов компаний в
реестр Роскомнадзора. Директор по связям с общественностью "Яндекса"
и управляющий директор "ВКонтакте" остались недовольны опрометчивыми
шагами со стороны ведомства, пишет РБК. "Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", –
заявили они.
По словам экспертов, блокировка коснулась
не только самого Telegram, за который сейчас ведется самая настоящая борьба. Больше всего пострадали многие ресурсы и их пользователи. "Мы не считаем
эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях
открытой конкуренции. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы
считаем самым опасным последствием блокировок", – пояснил директор по
связям с общественностью "Яндекса".
Специалисты подчеркнули, что отсутствие
конкуренции и открытости на внутреннем рынке ведет к падению качества
продуктов. Непродуманные действия лишают страну "возможности
технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", считают они.
В свою очередь, Роскомнадзор объяснил
попадание IP-адресов крупнейшего российского поисковика и целого ряда соцсетей
в реестр запрещенных сайтов, передает . В надзорном ведомстве основными причинами сбоев
назвали "технологические особенностями" системы. Пресс-служба организации уверяет, что соцсети уже свободны от блокировки.
Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.
Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате этого в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступны для пользователей.