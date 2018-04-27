Ведущие российские IT-компании впервые публично выступили с критикой действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, из-за которых пользователи лишаются доступа к привычным сайтам и сервисам. В Яндексе, несколько IP-адресов которого РКН внес в реестр запрещенных этой ночью, назвали текущую ситуацию с блокировками в Рунете ненормальной. А представитель ВКонтакте посетовал на непонимание принципов работы современного интернета и пообещал внедрить сквозное шифрование.

Ведущие российские IT-компании впервые публично выступили с критикой действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, из-за которых пользователи лишаются доступа к привычным сайтам и сервисам. В "Яндексе", несколько IP-адресов которого РКН внес в реестр запрещенных этой ночью, назвали текущую ситуацию с блокировками в Рунете ненормальной. А представитель принадлежащей Mail.Ru "ВКонтакте" посетовал на ведущее к блокировкам "непонимание принципов работы современного интернета" (кто именно их не понимает — не уточняется) и пообещал внедрить сквозное шифрование в новый сервис для голосовых и видеозвонков.Позиция крупнейшего российского поисковика сформулирована в официальном блоге. В компании сообщили, что этой ночью в реестре Роскомнадзора появились, а через два часа пропали пять IP-адресов "Яндекса". В связи с этим поисковик "ждет разъяснений" от Роскомнадзора."Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету", — констатирует "Яндекс", добавляя, что не считает нормальной ситуацию, при которой помимо мессенджера страдают многие другие ресурсы и их пользователи.Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок.Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем.Позиция "Яндекса"Точку зрения на происходящее соцсети "ВКонтакте", IP-адрес которой тоже ненадолго попал этой ночью в реестр блокировок, сформулировал в поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech комментарии управляющий директор компании Андрей Рогозов. Воздержавшись от прямой критики в адрес Роскомнадзора, представитель "ВКонтакте" констатировал, что "из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов".Рогозов сообщил, что ночью был заблокирован один из IP-адресов соцсети, что лишило часть пользователей "ВКонтакте" доступа к сервису. "Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который ВКонтакте использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", — добавил Рогозов. ReCaptcha и AMP — технологии Google. Ранее Роскомнадзор сообщал о внесении ряда подсетей поисковика в реестр блокировок из-за их использования Telegram.”Роскомнадзор объяснил блокировку "Яндекса" и "ВКонтакте"читайте такжеУправляющий директор "ВКонтакте" сообщил, что в ближайшее время соцсеть выпустит новый продукт — голосовые и видеозвонки, которые будут защищены сквозным (end-to-end) шифрованием. Эта криптографическая технология шифрует данные непосредственно на устройствах пользователей, так что, даже перехватив информацию, расшифровать ее, не имея доступа к одному из устройств, невозможно."Уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно — и мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим", — заключил представитель соцсети.