По словам 17-летней спортсменки Анны Моисеевой, которая обвинила в домогательствах тренера Сергея Тутмина, поддержавших ее коллег попросили написать заявление по собственному желанию. Угроза увольнения нависла и над старшим тренером школы Истина Сергеем Латышевым.

По словам 17-летней спортсменкиАнны Моисеевой, которая обвинила в домогательствах тренера Сергея Тутмина, поддержавшихее коллег попросили написать заявление по собственному желанию. Угроза увольнениянависла и над старшим тренером школы "Истина" Сергеем Латышевым.Аннарассказала, что сразу после того, как она написала служебную записку, еевызвали к министру спорта Московской области Роману Терюшкову. На"воспитательной беседе" присутствовал и президент Федерации биатлонаМосковской области Алексей Нуждов."Меняспрашивали, понимаю ли я всю ответственность, мое ли это решение… Говорили:"Ты хорошо подумай, чтобы это не отразилось на тебе в будущем", – цитируетбиатлонистку Life.ru. "И в центре, и в моей школе – всех,кто за меня вступился, увольняют… не называя причины… Это ненормально, чтолюдей, которые борются за правду, просто увольняют", – заявила спортсменка.Ранее Анна Моисееварассказала, что старший тренер Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московскойобласти Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место всборной региона. Тутмин уже уволился из ЦСП по собственному желанию.Как писали Dni.Ru, старший помощник главы Следственного комитета России по Московскойобласти Ольга Врадий рассказала, что от матери несовершеннолетней спортсменкипоступило заявление "о совершении в отношении ее дочери преступления со сторонытренера". В свою очередь юная биатлонистка говорила, что в случае отказа онугрожал девушке неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды.