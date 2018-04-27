Творческие лаборатории, спортивные клубы, курсы иностранных языков: на выставке горожан почтенного возраста знакомят с возможностями новой городской программы, к которой уже подключились 100 тысяч москвичей.

Творческие лаборатории, спортивные клубы, курсы иностранных языков: на выставке горожан почтенного возраста знакомят с возможностями новой городской программы, к которой уже подключились 100 тысяч москвичей.Огромный выставочный павильон ВДНХ заполняется за считаные минуты. Каждый гость находит занятие по душе.Большие очереди — на аэробику. Здесь нет места стеснению: на групповые танцы становятся даже мало знакомые друг другу люди.— Помогает не расслабляться, с хорошим настроением, и каждый день можно! Это как бы мой стиль жизни!— Хороший досуг, активный. Это лучше, чем смотреть сериалы, я думаю.Тем, кто прыгать не хочет или не может по состоянию здоровья, предлагают пилатес: простые упражнения, которые можно выполнять хоть дома со шваброй.— Очень хороший и грамотный рассказ и объяснение, на какие группы мышц, зачем мы все это делаем.Одни записываются в очередь на настольный теннис, другие движутся в сторону концертного зала. Хору на сцене помогает куда более многочисленный хор подпевающих в зале. В районных ансамблях явно скоро будет пополнение.— Пение помогает поднять настроение, жить хочется!Рядом — мастер-класс для любителей тихого досуга: здесь научат рисовать пастелью, вышивать и делать куклы-обереги из соломы.— Мне очень нравится заниматься куклами, занимаюсь текстильной куклой, хочу научиться делать чулочную, и вот домашний оберег с удовольствием делаю. Я здесь всего чуть-чуть, даже мастер-класс только начался, успела сделать почти все!Самые популярные среди столичных бабушек и дедушек занятия — курсы английского и компьютерная грамотность.— Я бы хотела научиться обращаться с новым телефоном, у меня не всегда получается. Мне дочь подарила, а обращаться не очень получается.Каждый четвертый житель столицы — пенсионер. Выставка на ВДНХ для них — витрина того, что они смогут получить по программе "Московское долголетие". Причем в шаговой доступности от своего дома."Уже сегодня в проект записалось порядка 100 тысяч человек. В проекте участвует 1100 организаций, которые предоставили свои площадки для занятий и обучения московских пенсионеров. Базовая программа имеется во всех 125 районах города Москвы", — говорит руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.Выставка продлится до субботы. Записаться же на занятия и мастер-классы можно в любое время в органах соцзащиты по месту жительства — абсолютно бесплатно.