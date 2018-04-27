Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская заинтриговала пользователей соцсетей. Девушка опубликовала фотографию, а подписчики принялись поздравлять ее с беременностью.

Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская заинтриговалапользователей соцсетей. Девушка опубликовала фотографию, а подписчики принялисьпоздравлять ее с беременностью.Барышня опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатленав розовой шубке и обтягивающем черном платье с пестрым принтом. Особовнимательные фолловеры рассмотрели у Анастасии подросший живот."Округлилась, похорошела👶", "ЖдемМаленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр!!!!! Молодцы!!!!!", "Оченькрасивая, первое, что бросилось в глаза немного округлившийся животик😍если так я буду очень рада за вас", "Оченькрасивая😍 и беременяш походу,как и я😂💙", "Беременна😊?", "А животик видно чуток. Наверно ждемприбавления в семье😘😁👍", "Мнекажется или чучуть веднеется пузико, может у них будет малыш это счастье😍", – писали пользователи соцсети.В июле прошлого года Анастасия Шубская вышла замуж зазнаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Теперь фанаты ждут не дождутся пополненияв звездном семействе, а в СМИ то и дело всплывают новости об интересномположении красавицы. Поэтому, вероятнее всего, эти предположенияпреждевременны.Добавим, что менее года назад Шубская перенесла страшнуютрагедию. Из жизни ушла ее мать – Вера Глаголева. Актриса умерла 16 августа 2017 года в одной из клиник в Германии.Причиной ее гибели называется онкология в тяжелой стадии.Вера Глаголевасыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер.Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка,12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильмпод названием "Две женщины" вышел в 2014-м году.