Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская заинтриговала
пользователей соцсетей. Девушка опубликовала фотографию, а подписчики принялись
поздравлять ее с беременностью.
Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская заинтриговала
пользователей соцсетей. Девушка опубликовала фотографию, а подписчики принялись
поздравлять ее с беременностью.
Барышня опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена
в розовой шубке и обтягивающем черном платье с пестрым принтом. Особо
внимательные фолловеры рассмотрели у Анастасии подросший живот.
"Округлилась, похорошела👶", "Ждем
Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр!!!!! Молодцы!!!!!", "Очень
красивая, первое, что бросилось в глаза немного округлившийся животик😍если так я буду очень рада за вас", "Очень
красивая😍 и беременяш походу,как и я😂💙", "Беременна
😊?", "А животик видно чуток. Наверно ждем
прибавления в семье😘😁👍", "Мне
кажется или чучуть веднеется пузико, может у них будет малыш это счастье😍", – писали пользователи соцсети.
В июле прошлого года Анастасия Шубская вышла замуж за
знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Теперь фанаты ждут не дождутся пополнения
в звездном семействе, а в СМИ то и дело всплывают новости об интересном
положении красавицы. Поэтому, вероятнее всего, эти предположения
преждевременны.
Добавим, что менее года назад Шубская перенесла страшную
трагедию. Из жизни ушла ее мать – Вера Глаголева. Актриса умерла 16 августа 2017 года в одной из клиник в Германии.
Причиной ее гибели называется онкология в тяжелой стадии.
Вера Глаголева
сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер.
Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка,
12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильм
под названием "Две женщины" вышел в 2014-м году.