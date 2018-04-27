Анастасия Брызгалова сменила партнера. Жена Александра Крушельницкого, лишенного медали Олимпиады-2018 из-за допинг-скандала, выступит на международных соревнованиях с Алексеем Тимофеевым.

Анастасия Брызгалова сменила партнера. Жена АлександраКрушельницкого, лишенного медали Олимпиады-2018 из-за допинг-скандала, выступитна международных соревнованиях с Алексеем Тимофеевым.Турнир по керлингу среди смешанных пар Arctic Cup пройдет вДудинке. Эти соревнования станут первыми для Анастасии Брызгаловой последисквалификации ее мужа Александра Крушельницкого. Как сообщил президентФедерации керлинга России Дмитрий Свищев, партнером российской керлингистки вдабл-миксте станет Алексей Тимофеев."В этом году на международных соревнованиях в Дудинке,куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но безКрушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первыйофициальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады", – приводитслова Свищева "Советский спорт"Турнир Arctic Cup пройдет в Красноярском крае с 24 по 27мая. В нем примут участие две сильнейшие команды из России, сборнаяКрасноярского края и семь иностранных команд.Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сталибронзовыми призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте. Однако 18февраля допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат – в егоорганизме был обнаружен мельдоний. В результате пару лишили бронзовой медали.Как писали Dni.Ru, на днях российского керлингиста Александра Крушельницкого дважды проверили на полиграфе. Проверка подтвердила данные прежде спортсменом показания. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что мельдоний, который очень долго выводится из организма, мог "вытянуть" на свет принятый атлетом другой препарат.По мнению экспертов, дело Крушельницкого, скорее всего, все же окончится дисквалификацией спортсмена. ФКР прилагает все усилия, чтобы отстранение атлета от соревнований было как можно менее продолжительным – не более года.