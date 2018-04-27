Рост количества лотов с отделкой, которые еще пару лет назад были эксклюзивом – все это позволит проектам бизнес-класса сохранить свою долю на рынке, даже несмотря на рекордный объем предложения.

Еще год назад рынок новостроек стандарт- и комфорт-класса было в два раза больше, чем новостроек бизнес-класса. Однако потом разрыв начал стремительно сокращаться, что и привело к равенству.По информации экспертов "Метриум", в настоящее время на рынке новостроек бизнес-класса Москвы было представлено порядка 17 000 квартир, а объем предложения в массовых сегментах составил 17 800 лотов. За прошлый год в столице вышло 22 проекта бизнес-класса, что всего на один комплекс меньше, чем в комфорт-классеТакже неплохо бы вспомнить, что максимальный разрыв между массовыми сегментами и бизнес-классом был достигнут в IV квартале 2016 года – тогда разница составила 65%. А вот в прошлом году наметилась обратная тенденция, темпы прироста предложения в массовом сегменте стали замедляться, а в бизнес-классе – ускоряться. И, в итоге, в первом квартале 2018 года разрыв между сегментами был практически ликвидирован.Возникает вопрос — а что такое жилье бизнес-класса на современном российском рынке? У него есть несколько отличительных особенностей.Первая особенность — индивидуальный проект дома, хорошо проработанный в том числе в отношении дизайна и архитектурного обликаВторая особенность — площадь кухни более 12 кв. метров, а площадь квартиры – более 50 кв. метров.Третья особенность — потолки примерно 3 метра, а иногда выше.Четвертая особенность — применение высококачественных строительных материалов, технология строительства почти всегда монолитная.Пятая особенность — наличие большого паркинга, чаще всего подземного – не менее одного машиноместа на квартиру.Если говорить о портрете покупателей жилья бизнес-класса, то по данным экспертов компании AFI Development, среди них можно выделить три основные группы покупателей. Первая группа — это крупные бизнесмены и топ-менеджеры. Вторая группа — это владельцы среднего бизнеса, а третья группа — молодые люди творческих профессий.Жилье повышенной комфортности покупают для собственных нужд и проживания. В некоторых случаях покупка недвижимости предназначена для родителей, или иных родственников. Покупку осуществляют на собственные финансовые средства, и в очень редких случаях с привлечением ипотеки.Если говорить о будущем недвижимости бизнес-класса, то генеральный директор Tekta Group Роман Сычев говорит, что в прошлом году сегмент новостроек бизнес-класса стал не менее динамичным с точки зрения активности застройщиков, чем массовый сегмент, который набрал обороты в острую фазу кризиса в 2015-2016 годов.Девелоперы данного сегмента принимают активное участие в освоении бывших промзон, не оставляя ведущей роли в этом процессе массовой застройке. Застройщики бизнес-класса приходят в новые локации, а не концентрируются в обжитых "вотчинах" данного сегмента. Все больше комплексов данного сегмента возводятся в Северном административном округе Москвы.Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова говорит, что перспективы у новостроек бизнес-класса вполне предсказуемы и достаточно стабильны. Начнем с того, что за последние пару лет в данном сегменте существенно вырос объем предложения – на сегодняшний день на первичном рынке Москвы новостройки бизнес-класса занимают едва ли не половину от общего объема экспозиции.При этом ценовая ситуация на первичном рынке бизнес-класса сохраняется на относительно стабильном уровне. В частности, по итогам первого квартала текущего года, несмотря на увеличение объема предложения на 10%, средняя стоимость квадратного метра снизилась всего на 1% относительно конца прошлого года. И эта коррекция была обусловлена, главным образом, выходом на рынок новых проектов и корпусов в рамках уже реализуемых жилых комплексов на начальных этапах строительства.По мнению экспертов "БЕСТ-Новострой", есть небольшой потенциал для снижения стоимости — 3-4%. Такое возможно лишь по одной причине — чтобы распродать "излишки" свободных площадей. Но уже через полтора-два года затоваривания не будет — с помощью скидок и акций девелоперы распродадут все "простаивающие" сейчас площади."То есть, даже на фоне растущего предложения (и, конечно, отчасти именно по причине существенного роста предложения) цены в данном сегменте остаются стабильными и привлекательными. Сегодня они начинаются от 3,8 млн руб. – таким бюджетом покупки всего два-три года назад мог порадовать только проект стандарт-класса. И пусть в этом бюджете предлагается всего лишь маленькая студия далеко не самыми лучшими характеристиками, однако такой ценник позволяет многим клиентам приобрести жилье в более статусных по сравнению с массовым сегментом проектах", — говорит эксперт.Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая убеждена, что в недвижимость бизнес-класса в среднесрочной перспективе ожидает роста конкуренции с самым востребованным на сегодня массовым сегментом. По итогам 2017 года 70% зарегистрированных ДДУ пришлось именно на новостройки стандарт- и комфорт-класса. В конечном счете, границы между сегментами стираются.