Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Видное.
Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании ее 13-летней дочери.
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Видное.
Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании ее 13-летней дочери.
В полицию подмосковного города Видное обратилась 34-летняя
уроженка Калужской области. Женщина заявила, что ее 45-летний сожитель совершил
развратные действия в отношении ее дочери-шестиклассницы.
Подозреваемого задержали, следствие уточняет детали
происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье о "развратных действиях
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщает
телеканал "360".
На днях сообщалось, что полиция Пушкинского района
Подмосковья задержала 15‐летнего гимназиста. Он изнасиловал своего ровесника. Все
случилось год назад – и почему семья школьника обратилась в полицию не сразу, а
только сейчас, неясно.
Заявление в правоохранительные органы на подростка подала
мать пострадавшего. Она сообщила полиции, что в прошлом году ее сын был на даче
вместе с одноклассником – а тот над сверстником надругался.
В марте Dni.Ru писали о том, что полиция Санкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной столицы.Мать девятилетней девочки обратилась в центр восстановительного лечения детей с нарушениями психики. Артистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга рассказала полицейским о том, что ее знакомый в 2015-2018 годах домогался дочери.