Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Видное. Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании ее 13-летней дочери.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Видное.Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании ее 13-летней дочери.В полицию подмосковного города Видное обратилась 34-летняяуроженка Калужской области. Женщина заявила, что ее 45-летний сожитель совершилразвратные действия в отношении ее дочери-шестиклассницы.Подозреваемого задержали, следствие уточняет деталипроисшествия. Уголовное дело возбуждено по статье о "развратных действияхв отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщаеттелеканал "360".На днях сообщалось, что полиция Пушкинского районаПодмосковья задержала 15‐летнего гимназиста. Он изнасиловал своего ровесника. Всеслучилось год назад – и почему семья школьника обратилась в полицию не сразу, атолько сейчас, неясно.Заявление в правоохранительные органы на подростка подаламать пострадавшего. Она сообщила полиции, что в прошлом году ее сын был на дачевместе с одноклассником – а тот над сверстником надругался.В марте Dni.Ru писали о том, что полиция Санкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной столицы.Мать девятилетней девочки обратилась в центр восстановительного лечения детей с нарушениями психики. Артистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга рассказала полицейским о том, что ее знакомый в 2015-2018 годах домогался дочери.