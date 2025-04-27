Многие хотят вернуться в места лишения свободы.

В места лишения свободы вряд ли кто-то хочет вернуться по собственному желанию. Однако заключенные колоний во Владимирской области другого мнения. «Милое и уютное место», «Еще вернусь», «Отличная компания» — такие ироничные отзывы оставляют зэки в интернете. Что еще пишут арестанты — в материале«Приеду еще! Ждите!»Особенно заключенным, отбывающим наказания во Владимирской области, полюбились ИК-6, ИК-7 и ИК-10. У этих учреждений больше всего положительных оценок и рейтинг в пять звезд.«Прекрасное место для отдыха. Вежливый персонал. Отзывчивые сотрудники!» — пишет пользователь об ИК-6 на сервисе «Яндекс.Отзывы».ИК-6 расположена в селе Мелехово в Ковровском районе. Ее основали в 1959 году. Максимальное количество заключенных — 1,5 тысячи человек. Это колония строгого режима.«Милое и уютное место. Все рады. Хорошая компания, весело», «Люблю это место! Обязательно приеду ещё! Ждите!», «Замечательное местечко!Посещу еще раз!» — пишут об исправительной колонии №7.Это исправительное учреждение находится в поселке Пакино все в том же Ковровском районе.«Ностальгия... Четвертый отряд привет, вам!», «Хорошая, справедливая колония. Здравая, адекватная администрация. Если действительно хочешь домой — уйдешь, способов масса. Главное не лениться, не выслуживаться, быть собой, в общем всё как в жизни. Бытовуха немного хромает, но в пределах допустимого», — пишут о колонии №10ИК-10 — колония общего режима для женщин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.Не за что ставить даже одну звездуА вот ИК-3, ИК-4, ИК-5 не устраивали заключенных. Пользователи пишут о свирепствующем руководстве, физических наказаниях и плохих условиях содержания.Первые две колонии строгого режима, а вот последняя — общего. Здесь отбывают наказание впервые осуждённые за совершение тяжких преступлений, а также преступлений по неосторожности и умышленных преступлений«Вчера умер в колонии наш знакомый. Месяц жаловался на кашель и боль в грудине, просил сделать рентген», — пишет пользователь об ИК-5.Ожидаемо, что тюрьма не должна быть курортом.«Просто ужас, а не колония. В рабочих отрядах активисты заставляли приседать по часу осужденных, несмотря на возраст и физическое состояние, петь гимн на протяжении часа, срывая горло. Это только вершина айсберга», — делятся арестанты о времени проведенном в ИК-5.«Граждане осужденные, крепитесь. У кого большой срок , я их прекрасно понимаю», — такой отзыв был оставлен об ИК-3.«Были бы звезды в минус, то поставил бы -10. Не исправительное учреждение, как написано, а .... в общем беда», «Колония ужасная. Я пробыл там 9 лет. Правды, справедливости не добьешься, администрация всегда права. И с этим не чего не сделаешь»— пишут об исправительной колонии №4.Насколько справедливы такие отзывы — положительные и негативные — остается только на совести пользователей.