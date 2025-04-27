Дома пострадали после детонации боеприпасов.

Добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и центра «Помощь» отправились на подмогу жителям Киржачского района Владимирской области. чьи дома пострадали из-за детонации боеприпасов.По информации организаций, волонтеры проводят аварийно-восстановительные работы, закрывают тепловой контур домов, убирают строительный мусор, помогают благоустроить территорию. Также студенты-спасатели сортируют гуманитарную помощь, поступившую для пострадавших.Напомним, пожар на территории воинской части рядом с поселком Барсово произошел вечером 22 апреля. Из-за возгорания . Пострадали четыре человека.