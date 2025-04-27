Проезд по деревне Малая Артемовка в Гусь-Хрустальном районе, как оказалось, не имеет технического паспорта. Такая проблема есть еще аж у девяти дорог местного значения, рассказали в

Проезд по деревне Малая Артемовка в Гусь-Хрустальном районе, как оказалось, не имеет технического паспорта. Такая проблема есть еще аж у девяти дорог местного значения, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Паспорт – единственный документ технического учета дорог, который определяет фактическое состояние участка на протяжении всего срока его службы, а также нужные мероприятия для обеспечения безопасности. Так