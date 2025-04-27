Кладбище в селе Косагово в Юрьев-Польском районе оказалось завалено мусором. Там просто-напросто отсутствует контейнерная площадка, из-за чего территория погоста захламлена спиленными

Кладбище в селе Косагово в Юрьев-Польском районе оказалось завалено мусором. Там просто-напросто отсутствует контейнерная площадка, из-за чего территория погоста захламлена спиленными ветвями, старыми искусственными цветами и другими различными отходами. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, представитель ведомства обратился в суд с иском об обязании сельской администрации организовать сбор и вывоз отходов с кладбища в соответствии