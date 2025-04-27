Молодая девушка 2007 года рождения (17-18 лет) погибла, переходя дорогу по «зебре» на проспекте Ленина. ДТП произошло у дома №36 около двух часов ночи сегодня, 27 апреля. Об этом рассказали в

Молодая девушка 2007 года рождения (17-18 лет) погибла, переходя дорогу по «зебре» на проспекте Ленина. ДТП произошло у дома №36 около двух часов ночи сегодня, 27 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД области. По предварительной информации, 48-летний водитель авто «Хендай Солярис» ехал со стороны улицы Диктора Левитана в сторону Верхней Дубровы. Проезжая по проспекту