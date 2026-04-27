Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты.

28 апреля с 9:00 будет закрыт для транспорта участок от дома 8 по ул. Годова Гора до пересечения с ул. Урицкого.МКУ «Зеленый город» проведет комплекс работ по благоустройству: уборку и вывоз мусора из оврага, опиловку аварийных деревьев и удаление поросли.Администрация города просит заранее выбирать объездные маршруты и не оставлять машины в зоне работы спецтехники.Ранее мы сообщали, что на деловом участке улицы Горького устанавливают дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку по краям проезжей части.Сотрудники Центра управления городскими дорогами снимают старые указатели и монтируют новые, более прочные и четкие знаки в рамках обновленной схемы движения.