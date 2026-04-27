Во Владимирской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за сильного снегопада. Специалисты филиала «Владимирэнерго» активно устраняют повреждения в нескольких районах региона. Временные ограничения подачи электричества затронули Александровский, Судогодский, Собинский, Киржачский и Ковровский районы. Метеорологическое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует до конца следующих суток. Для оперативного устранения последствий непогоды на месте работают 34 бригады