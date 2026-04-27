В экстренных случаях звоните 01 (101) или 112 — службы работают круглосуточно и бесплатно.

Главное управление МЧС по Владимирской области сообщает о неблагоприятных погодных условиях на 27 апреля.Днем в отдельных районах максимальная температура может понизиться на 10 °С по сравнению с предыдущим днем.Среднесуточная температура местами ожидаемо снизится примерно на 5 °С относительно предыдущих суток.Такие перепады повышают риск ЧС на объектах ЖКХ и энергоснабжения и увеличивают вероятность техногенных пожаров в жилых и общественных зданиях.МЧС призывает соблюдать правила безопасности при использовании электронагревательных приборов.