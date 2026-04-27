На Горького ограничили стоянку почти по всему участку.
На деловом участке улицы Горького устанавливают дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку по краям проезжей части.
Сотрудники Центра управления городскими дорогами снимают старые указатели и монтируют новые, более прочные и четкие знаки в рамках обновленной схемы движения.
Мэрия поясняет, что решение связано с ростом трафика. Парковку ограничили почти на протяжении всей улице, кроме мест у банков и магазинов.
По словам представителя мэрии Юлии Жиряковой, на улице появится 50 таких знаков.
Также с 27 апреля действует система автоматической фотовидеофиксации нарушений. Водителей просят соблюдать новые правила, чтобы избежать штрафов.