На Горького ограничили стоянку почти по всему участку.

На деловом участке улицы Горького устанавливают дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку по краям проезжей части.Сотрудники Центра управления городскими дорогами снимают старые указатели и монтируют новые, более прочные и четкие знаки в рамках обновленной схемы движения.Мэрия поясняет, что решение связано с ростом трафика. Парковку ограничили почти на протяжении всей улице, кроме мест у банков и магазинов.По словам представителя мэрии Юлии Жиряковой, на улице появится 50 таких знаков.Также с 27 апреля действует система автоматической фотовидеофиксации нарушений. Водителей просят соблюдать новые правила, чтобы избежать штрафов.