Исполнение решения контролирует Муромская городская прокуратура.

Муромская городская прокуратура отстаивала права несовершеннолетней дочери и отца погибшего участника СВО на единовременную выплату.Родственникам ранее отказали, сославшись на якобы неподходящую категорию ранения. Прокуратура обжаловала решение в гражданском деле.Мужчина служил в ДНР и ЛНР, получил ранение в июне 2023 года, лечился, а в сентябре 2023 умер от сопутствующего заболевания и выплату не получил.Прокурор напомнил суду, что по редакции указа президента на момент ранения выплата полагалась независимо от категории ранения.Суд полностью удовлетворил иск и взыскал с Минобороны 3 млн. руб.