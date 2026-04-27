Исполнение решения контролирует Муромская городская прокуратура.
Муромская городская прокуратура отстаивала права несовершеннолетней дочери и отца погибшего участника СВО на единовременную выплату.
Родственникам ранее отказали, сославшись на якобы неподходящую категорию ранения. Прокуратура обжаловала решение в гражданском деле.
Мужчина служил в ДНР и ЛНР, получил ранение в июне 2023 года, лечился, а в сентябре 2023 умер от сопутствующего заболевания и выплату не получил.
Прокурор напомнил суду, что по редакции указа президента на момент ранения выплата полагалась независимо от категории ранения.
Суд полностью удовлетворил иск и взыскал с Минобороны 3 млн. руб.