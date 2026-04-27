Безопасность и порядок в городе остаются приоритетом администрации.

В выходные врио главы города Сергей Волков провел выезд в районе улицы Горького и осмотрел дворовые территории и пустующие участки.Обнаружено много брошенных и аварийных строений, которые портят облик города и представляют угрозу, в том числе для детей.По итогам даны три задачи: демонтировать аварийные постройки и самовольные гаражи. Наладить взаимодействие муниципалитета, УК и собственников. Аккуратно распланировать благоустройство освобожденных мест.Сергей Волков поручил профильным ведомствам оперативно связаться с собственниками, составить график демонтажа и держать исполнение под личным контролем.