Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков провел еженедельную планерку по ключевым вопросам городского хозяйства.Месячник благоустройства подходит к концу, но работы не останавливаются: на этой неделе пройдет субботник на ул. Лакина, сухостой вывезен, осталось довести территорию до идеала.Ремонт в школах и лагерях «Дружба» и «Икар» идет активно. Волков потребовал обеспечить полную безопасность отдыхающих, проверив охрану и пожарную сигнализацию. Он поручил ужесточить контроль за исполнением контрактов на ремонт Дома культуры молодежи, школы №33 и детсада №34.Для пожарной безопасности закуплено мощное дизельное насосное оборудование. Ведется расчет и закупка пожарных рукавов.Коммунальные службы работают круглосуточно. Управление ЖКХ усилит работы по программе «Благодвор» — в этом году отремонтируют 80 дворов, а с потеплением начнется второй этап строительства дороги Шепелево–Аббакумово.Скоро начнется ремонт памятника 850-летия Владимира: завершают сметную документацию, чтобы привести памятник в нормативное состояние.