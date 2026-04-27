Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гороховецкий районный суд.

Прокуратура Гороховецкого района направила в суд уголовное дело по аварии: в результате ДТП погибли взрослый и 13‑летняя девочка, еще трое получили травмы.Утверждено обвинение против 41‑летнего жителя Московской области по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью.По версии следствия, в октябре 2025 года на трассе М7 водитель «Хендай Крета» при перестроении отвлекся, потерял управление и столкнулся с «Газелью».В результате ДТП водитель «Джили Атлас» и его 13‑летняя старшая дочь получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте. Его супруга и младшая дочь получили травмы различной степени тяжести. Водитель «Газели» получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.Обвиняемый признал вину.