Стоит прилично одетый мужчина в Нью-Йорке возле небоскреба и курит.
Подходит к нему журналист и говорит:
- Здравствуйте. я корреспондент газеты "Нью-Йорк Таймс". Можно задать вам несколько вопросов?
- Да задавайте, я в принципе не спешу.
- Вот вы курите. А, простите, как долго вы курите?
- Мне сейчас 43, и курю я с 16 лет.
- А какие сигареты вы курите, если не секрет?
- Да не секрет - "Мальборо".
- И последний вопрос - сколько сигарет в день?
- Пачки полторы - две.
Журналист достает калькулятор, что-то считает и снова обращается к мужчине:
- Вот вы знаете, если бы вы не курили, то на сэкономленные деньги вы могли бы купить вот этот вот небоскреб?
- Серьезно?.. А вот вы сами курите?
- Нет, я не курю.
- И что, небоскреб у вас есть
