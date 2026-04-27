Дело с обвинением направлено в Судогодский районный суд.

Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение по делу о похищении, инкриминируемом по ч. 2 ст. 126 УК РФ.По версии следствия, в январе один из фигурантов, полагая, что потерпевший должен ему крупную сумму за якобы поврежденную деталь авто, решил принудительно вернуть долг с помощью сообщника.11 января вечером они попросили общего знакомого подвести к дому должника. Увидев нападавших на заднем сиденье, потерпевший попытался выйти из машины.Нападавшие догнали его, нанесли удары, насильно посадили в автомобиль и увезли в один из гаражей города.Очевидцы сообщили в полицию, подозреваемых задержали по «горячим» следам и поместили под стражу.За совершенное преступление обвиняемым может быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до 12 лет.