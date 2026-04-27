1949 год. Заседание какого-то совета Академии Hаук СССР. Речь держит академик Лысенко,несет пургу про достижения советской биологии, воспитание наследственных признаков, и все такое. В первом ряду сидит академик Ландау, слушает весь это бред, сильно скучает, и когда спрашивают, есть ли вопросы к докладчику, не выдерживает:
- Простите, у меня есть вопрос. Давайте проведем мысленный эксперимент. Вот у нас есть корова, и мы отрежем ей ухо. У коровы родился теленок, мы ему тоже отрежем ухо. Теленок вырастет в корову, у нее в свою очередь родится теленок, мы и ему отрежем ухо. Как я понимаю, согласно вашей теории, в конце концов в каком-то поколении начнут рождаться одноухие телята. Правильно?
- Да, правильно.
- Прекрасн
