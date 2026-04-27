Регион попал в топ-3 страны по исполнению президентской программы догазификации.Газификация — не только прокладка труб, но и повышение уровня комфорта и снижение расходов для семей.К 2026 году доля газифицированных домов в области достигла 87%, при среднем по России 75%.За пять лет проложено свыше 1,5 тыс. км газопроводов в 16 районах региона. Почти 24 тысячи семей уже подключены к газу, к сетям присоединили 5 социальных объектов.В 2025 году введено 480 км сетей в 74 населенных пункта, еще 6,7 тыс. семей получили возможность подключения.До 2030 года газ планируют провести в 247 дополнительных населенных пунктов.