Воспитанницы СШОР №4 взяли серебро и бронзу на первенстве России по кроссу.

В выходные во Владимире прошли Чемпионат и Первенство России по кроссу. В стартах участвовали около 500 атлетов из 47 регионов.После более чем десятилетней паузы владимирские спортсменки вновь поднялись на призовые места: две воспитанницы СШОР №4 медалистки первенства России среди девушек до 16 лет на дистанции 2 км.Анна Ладьина завоевала серебро, Анна Иконникова — бронзу.Этот успех — итог упорной работы спортсменок и тренеров. Им адресуют поздравления.На церемонии награждения присутствовал депутат Законодательного собрания области и директор Центра поддержки предпринимательства и туризма Павел Кутузов, который поздравил медалисток.Сборная Владимирской области в командном зачете заняла пятое место.