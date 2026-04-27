Савелий Съедин и Алексей Усачев принесли региону две серебряные медали.

В Сочи завершился Кубок России по спортивной гимнастике, и в заключительный день владимирские спортсмены добавили в копилку региона две серебряные медали.Савелий Съедин занял второе место в финале на параллельных брусьях, набрав 14.033 балла и уступив Даниелу Маринову из Татарстана.Алексей Усачев финишировал вторым в опорном прыжке с оценкой 13.949. Победитель Маринов показал 14.149 балла.Ранее команда из Владимирской области уже завоевывала медали в командном многоборье, а также получила ряд призовых мест в индивидуальных дисциплинах.