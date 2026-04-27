Тихо падает бакс, мерно тикают клокс…
Настроение сакс, словно нюхаю сокс.
Залетел свежий эйр сквозь балконную доор.
Мне постричь бы свой хэйр, да побриться уанс мор.
С похмела ноет хэд – был вчера рудный дэй.
Все кокое-то бэд, все кокое-то грэй…
Чем равить себе соул, лучше ставить на лак:
Снять на улице гёрл а потом ее фак.
Настроение найс, но кругом братцы шит.
И повысили прайс, на Тверской факинг стрит.
Обломали, блин, кайф, вся надежда на хэнд.
Вот такая, блин, лайф! Вот такой хэппи энд!
Настроение файн, хоть за окнами колд.
Хоть успехов э литл, а уж 30 еарз олд.
Скоро вновь будет спринг, будет солнце нам шайн.
Будут птицы нам синг, в целом-трули дивайн!
